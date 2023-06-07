İstanbul’da lüks otomobillerden konsol çalan şüpheli yakayı ele verdi

2 kez Tuzla, 1 kez Pendik, 1 kez Kartal ve 1 kez Maltepe’de olmak üzere farklı tarihlerde 5 farklı BMW marka otomobilden konsol çalınması olaylarına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri çalışma yürüttü. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Arifcan G. (21), 5 Haziran Pazartesi günü Maltepe’de polis tarafından yakalandı. 15 adet suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Motosikletle gelen iki şüphelinin otomobilden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yanına motosikletle gelen iki şüpheliden biri aracın içine giriyor diğeri ise dışarıda bekliyor. Şüpheli araçtan konsol çaldıktan sonra motosiklete geri biniyor ve olay yerinden kaçıyorlar.

