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  4. İstanbul'da lüks otomobillerin konsollarını çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

İstanbul'da lüks otomobillerin konsollarını çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

22.03.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da lüks otomobillerin konsollarını çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un farklı ilçelerinde 12 lüks otomobilden konsol çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu, Üsküdar, Güngören, Bakırköy, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerinde park halindeki aynı marka lüks otomobillerden hırsızlık yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmada, 12 otomobilden konsol, 4 otomobilden de plaka çalındığı, olayların aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin park halindeki araçlara yan camı kırarak girdikleri, kısa sürede konsolu sökerek olay yerinden kaçtıkları anlar yer aldı.

Çalışmaların devamında 4 zanlının kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, Kurtuluş K. (33), Abdullah D. (22), Serhat A. (20) ve 15 yaşındaki P.K'yi Başakşehir'de gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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