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İstanbul'da marketlerde silahlı soygun yaptığı belirlenen 8 zanlı yakalandı

20.02.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin, yüzleri maskeli halde girdikleri marketlerde silah göstererek çalışanları etkisiz hale getirip kasalardaki paraları aldıkları anlar iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bayrampaşa, Sultangazi ve Başakşehir ilçelerindeki 4 markette silahlı soygun gerçekleştiren, 2 markette soygun girişiminde bulunduğu belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 18 Ocak-16 Şubat'ta meydana gelen soygunların faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede şüphelilerin, 4 ayrı markette gerçekleştirdikleri silahlı soygunda yaklaşık 75 bin lira, çeşitli elektronik eşyalar ve sigara alıp kaçtıkları, 2 markette de soygun girişiminde bulundukları belirlendi.

Şüphelilerin, yüzleri maskeli halde girdikleri marketlerde silah göstererek çalışanları etkisiz hale getirdikleri ve kasalarda bulunan paraları aldıkları anlar iş yerlerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaklaşık 1 ayda meydana gelen 6 farklı olayın aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen polis ekipleri, Deniz A. (23), Hasan K. (25), Fatih Y. (22), Mustafa B.Ç. (19), Cihan Y. (27), Öznur K. (23), Kemal Ş. (23) ve Batuhan E'yi (24) Sultangazi'deki operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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