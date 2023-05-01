YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da merdiven boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul'da merdiven boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

01.05.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binanın merdiven boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.L. yönetimindeki 34 BPK 330 plakalı otomobil, Karlıtepe Mahallesi'nde seyir halindeyken bir binanın merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı araçtan kurtarılan S.L, kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle park halindeki başka bir araçta da hasar meydana geldi.

Merdiven boşluğuna düşen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıKüçükçekmece'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısıTunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Sezonun ilk Caretta yuvası koruma altına alındıSezonun ilk Caretta yuvası koruma altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa Otomobil

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:17
Sabah
05:56
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:07
Yatsı
21:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Pazartesi

Erenköy pinar eczanesi
Kadikoy
Yildirim eczanesi
Avcilar
Başaran eczanesi
Silivri
Güler eczanesi
Esenyurt
Bilge eczanesi
Kucukcekmece
Hakan eczanesi
Kucukcekmece
Ocakli eczanesi
Bayrampasa
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.