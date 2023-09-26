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İstanbul’da metro bozuldu vatandaşlar raylarda yürüdü

26.09.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenikapı-Hacıosman Metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.

İstanbul’da metro bozuldu vatandaşlar raylarda yürüdü

Metro tünel içinde bozulunca yolcular inerek raylarda yürümek zorunda kaldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında sabah saatlerinde arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler durdu. Metro tünel içinde bozulunca vatandaşlar da araçtan inerek raylarda yürümek zorunda kaldı. Okul ve işlerine yetişmeye çalışan yüzlerce vatandaş metro istasyonlarında uzun süre bekledi. Vatandaşlar otobüslere yönlendirilirken, otobüs duraklarında da yoğunluk oluştu. Bazen sinirlerin de gerildiği görülürken, bazı vatandaşlar sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Arızadan dolayı metrodan inen Ülder Bıçkıcı, “Silivri’den geldim. İkitelli’ye eşimin dükkanına kadar gittim. Oradan metroya bindim. Kirazlı’ya, oradan Yenikapı’ya geldim. Şişhane’de inip Kasımpaşa’ya gidecektim ama yok. Nasıl gideceğim buradan? Ne olduğunu da bilmiyoruz. Bayan bir saattir çocuğuyla oturuyor. Araba da yok” dedi.
Metroİstanbul’dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Öte yandan yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından metro seferleri normale döndü. Metroİstanbul’da yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

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