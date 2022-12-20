İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye düştü

İstanbul’da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber bugün saat 00.30 sıralarında İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı Silivri’ye yağdı. Silivri’nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.
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