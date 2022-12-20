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İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye düştü

20.12.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri’nin belli mahallelerinde görüldü.

İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye düştü

İstanbul’da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber bugün saat 00.30 sıralarında İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı Silivri’ye yağdı. Silivri’nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.


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