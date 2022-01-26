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İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor

26.01.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle kentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir."

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