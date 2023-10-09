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İstanbul’da motosiklet sürücülerine denetim

09.10.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da polis ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik denetim yapıldı.

Uygulamada ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletli sürücülere yönelik Beşiktaş, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bağcılar’da sabit yol uygulaması gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve bekçilerin katıldığı uygulamada ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Durdurulan motosikletler didik didik aranırken, sürücü ve yanında bulunan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri üst araması yapıldı.

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