YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. İstanbul'da öğrendiği tekne yapımını memleketi Batman'da sürdürüyor

İstanbul'da öğrendiği tekne yapımını memleketi Batman'da sürdürüyor

BATMAN HABERLERİ  | 18.09.2020 16:49 | Son Güncelleme

İstanbul'da öğrendiği tekne yapımını memleketi Batman'da sürdürüyor

İstanbul'da tekne yapımını öğrenen Ferit Ekin, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle tekne imalatına başladı.

Tekne yapım ustası Ferit Ekin, İstanbul Tuzla'da öğrendiği mesleğini döndüğü memleketi Batman'da sürdürüyor.

Ekin, Hasankeyf ilçesinde Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle farklı ölçü ve ebatlarda tekne, sandal, kayık ve su sporları için kano yapıyor.

Ekin, 10 yıl boyunca İstanbul Tuzla tersanelerinde gemi inşaat sanayisinde çalıştığını dile getirerek zorlu yaşam koşulları dolayısıyla memleketi Batman'a döndüğünü söyledi.

Veysel Eroğlu Barajı'nın devreye alınması ve Hasankeyf'te su seviyesinin yükselmesiyle tekne ihtiyacı oluşacağı düşüncesiyle tekne imalatına başladığını aktaran Ekin, farklı ölçü ve ebatlarda tekne, kayık ve sandal yaptığını belirtti. Ekin, şöyle konuştu:

"Şu an elimde bulunan tekne 4,60 metre uzunluğunda 2,10 metre genişliğinde bir tekne. İsteğe göre tekneleri dizayn edebiliyoruz. Bölgede şu anda tekne, kano, kayık yapan imalatçı bulunmuyor. Bölgede bu sektörde çalışmak beni mutlu ediyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

Batman Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:32
Sabah
05:53
Öğle
12:15
İkindi
15:43
Akşam
18:27
Yatsı
19:43

Batman Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Büyükşehir Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gercüş’te çıkan yangında bin dönümlük alan kül oldu
Gercüş’te çıkan yangında bin dönümlük alan kül oldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
Üzerinden Kamyon Geçti, Hayattan Vazgeçmedi
Üzerinden Kamyon Geçti, Hayattan Vazgeçmedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.