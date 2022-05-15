YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da okul yöneticileri ve öğretmenler sürdürülebilir bir gelecek için pedal çevirdi

İstanbul'da okul yöneticileri ve öğretmenler sürdürülebilir bir gelecek için pedal çevirdi

15.05.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da okul yöneticileri ve öğretmenler sürdürülebilir bir gelecek için pedal çevirdi

İSTANBUL (AA) - Öncü Okul Yöneticileri Derneği ve Bisikletliler Derneği işbirliğiyle Türkiye genelinde düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul'da da okul yöneticileri ve öğretmenler, çevre sorunları, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınmaya dikkati çekmek amacıyla bisiklet sürdü.

Öncü Okul Yöneticileri Derneği ve Bisikletliler Derneğinin öncülüğünde düzenlenen ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteklediği etkinlik kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenler bisikletleriyle Tarabya Kavşağı'nda toplandı.

Öncü Okul Yöneticileri Derneği Başkanı İbrahim Hakan Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre sorunları, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin farkındalığı ve bilinci güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe 20 şehirde okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve bisiklet dostlarının katıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 12'sine bisikletli yaşam bilincinin gelişmesiyle ulaşılabileceğini belirten Karataş, "Dernek olarak, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle iklim değişikliğine dikkati çekmek okul yönetici ve öğretmenlerimizin anahtar rollerini hatırlatarak onların farkındalığını artırmak ve Türk heyetinin de sürdürülebilir hedeflerine destek olmak için buradayız. Tarabya'dan Sarıyer'e kadar bisiklet sürerek etkinliğimizi tamamlayacağız." dedi.

Açıklamanın ardından "Sürdürülebilir bir gelecek için pedal çeviriyoruz" yazılı dövizler taşıyan yaklaşık 70 bisikletli, bisiklet eğitmenleri gözetiminde Sarıyer'de 6 kilometre boyunca pedal çevirmek üzere hareket etti. Sarıyer polis ekipleri de bisikletli kortej için güvenlik önlemi alarak kafileye eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliğiHuawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliği
Türkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyorTürkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyor
Göztepe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecekGöztepe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Ankara Aydın Çanakkale İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:21
Yatsı
22:00
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.