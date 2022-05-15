İstanbul'da okul yöneticileri ve öğretmenler sürdürülebilir bir gelecek için pedal çevirdi

İSTANBUL (AA) - Öncü Okul Yöneticileri Derneği ve Bisikletliler Derneği işbirliğiyle Türkiye genelinde düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul'da da okul yöneticileri ve öğretmenler, çevre sorunları, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınmaya dikkati çekmek amacıyla bisiklet sürdü.

Öncü Okul Yöneticileri Derneği ve Bisikletliler Derneğinin öncülüğünde düzenlenen ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteklediği etkinlik kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenler bisikletleriyle Tarabya Kavşağı'nda toplandı.

Öncü Okul Yöneticileri Derneği Başkanı İbrahim Hakan Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre sorunları, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin farkındalığı ve bilinci güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe 20 şehirde okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve bisiklet dostlarının katıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 12'sine bisikletli yaşam bilincinin gelişmesiyle ulaşılabileceğini belirten Karataş, "Dernek olarak, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle iklim değişikliğine dikkati çekmek okul yönetici ve öğretmenlerimizin anahtar rollerini hatırlatarak onların farkındalığını artırmak ve Türk heyetinin de sürdürülebilir hedeflerine destek olmak için buradayız. Tarabya'dan Sarıyer'e kadar bisiklet sürerek etkinliğimizi tamamlayacağız." dedi.

Açıklamanın ardından "Sürdürülebilir bir gelecek için pedal çeviriyoruz" yazılı dövizler taşıyan yaklaşık 70 bisikletli, bisiklet eğitmenleri gözetiminde Sarıyer'de 6 kilometre boyunca pedal çevirmek üzere hareket etti. Sarıyer polis ekipleri de bisikletli kortej için güvenlik önlemi alarak kafileye eşlik etti.

