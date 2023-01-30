İstanbul'da organize suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta farklı tarihlerde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, yağma ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün elebaşı Rahman K'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan15 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

