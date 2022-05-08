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İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi

08.05.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Aydos Ormanı'nda helikopter destekli yangın denetimi yaptı.

Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli sınırları içerisinde kalan kısmında denetim gerçekleştirdi.

Özel Harekat, terörle mücadele ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde arama, tarama ve güvenlik kontrolü yapıldı, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin yaz boyunca il genelinde her gün 24 saat esasına göre devam edeceği öğrenildi.

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