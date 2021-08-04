İstanbul'da ormanlık alanlarda denetimler sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği'nin yangınların önlenmesi amacıyla girişleri yasakladığı ormanlık alanlardaki denetimler devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydos Ormanı'nda karadan ve havadan drone ile koordineli şekilde denetim yapıldı.

Drone görüntülerinde ormanda tespit edilen bir aracın bulunduğu yere giren ekipler, kişilerden birinin ehliyeti olmadığı ve alkollü çıktığını belirdi.

Bu kişiye ceza uygulayan ekipler, şahısları ormanlık alandan çıkarttı.

