YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da ormanlık alanlarda denetimler sürüyor

İstanbul'da ormanlık alanlarda denetimler sürüyor

04.08.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ormanlık alanlarda denetimler sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği'nin yangınların önlenmesi amacıyla girişleri yasakladığı ormanlık alanlardaki denetimler devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydos Ormanı'nda karadan ve havadan drone ile koordineli şekilde denetim yapıldı.

Drone görüntülerinde ormanda tespit edilen bir aracın bulunduğu yere giren ekipler, kişilerden birinin ehliyeti olmadığı ve alkollü çıktığını belirdi.

Bu kişiye ceza uygulayan ekipler, şahısları ormanlık alandan çıkarttı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölüKuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölü
Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:56
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:25
Yatsı
22:00

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.