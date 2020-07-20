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İstanbul’da otel yatırımları hız kazandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.07.2020 12:59 | Son Güncelleme

İstanbul turistik alanda yatırım çekmeye devam ediyor.

İstanbul’da otel yatırımları hız kazandı

İstanbul turistik alanda yatırım çekmeye devam ediyor. İstanbul turizminin gözde bölgesi tarihi Sultanahmet’de iki yeni otel yatırımı daha çekiyor.
Kapalıçarşı, Ayasofya ve Topkapı Sarayı’na yakın konumlarıyla öne çıkan Sultanahmet bölgesi iki yeni otel yatırımı daha çekiyor. Avrupa ile Asya’yı buluşturan tarihi kenti yansıtacak şekilde modern ve tarihi Türk kültürünü harmanlaması ile ön plana çıkan yatırımlar şehrin önemli kültürel merkezlerine ve gastronomi destinasyonlarına yakın mesafedeki oteller, misafirlerine İstanbul’un muhteşem lezzetlerini, manzaralarını ve seslerini deneyimleme fırsatı sunuyor.
Radisson Hotel Group Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölgesi Başkanı Yılmaz Yıldırımlar yeni yatırımlarına dair şunları söyledi: “İstanbul’un en yüksek talep gören tarihi bölgesinde iki yeni otel açmaktan gurur duyuyoruz. İstanbul’un eşsiz kültürel geçmişini ve sayısız cazibe merkezinin yanı sıra devam eden yatırımlarımız ve genişlememiz de Türkiye’nin Radisson Hotel Group için gelişme pazarlarından biri olarak önemini vurguluyor. Türkiye’deki otel portföyümüzü daha da genişletmek için sabırsızlanıyoruz.”

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