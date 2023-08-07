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İstanbul'da otomobillerden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

07.08.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da park halindeki otomobillerden, maddi değeri yüksek elektronik aksam çaldığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı ilçelerde park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Küçükçekmece, Esenler, Bayrampaşa ve Başakşehir'de aynı markaya ait 7 ayrı otomobilin elektronik aksamını çalan şüphelilerin aynı kişiler oldukları belirlendi.

Adresleri tespit edilen şüpheliler İzzethan Ş. (19), Orhan K. (29), Muhammet E.O. (20) ve Mert D. (18) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Benzer suçlardan poliste daha önce kayıtları olan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yüzlerini şapka ve maskeyle gizlemeye çalışan 2 şüphelinin park halindeki araca yanaştıkları, birinin gözcülük yaparken diğerinin otomobilin camını kırıp aracın içine girdiği anlar yer aldı.

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