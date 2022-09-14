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İstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylem

14.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylem

İSTANBUL (AA) - İstanbul Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ödemelerini alamadıkları için kontak kapatma noktasına geldiklerini belirtti.

Sancaktepe Sarıgazi'de bir araya gelen özel halk otobüsü esnafı adına açıklama yapan İstanbul, Anadolu ve Avrupa Yakası Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu yöneticilerinden Sedat Şahin, sektörün tarihi bir sıkıntının içinde olduğunu ve artık araçlarını çalıştıramaz hale geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 aydır alacaklarını alamadıklarını, akaryakıttan yedek parçaya birçok alandaki borçlarını da ödeyemediklerini dile getiren Şahin, "Önümüzdeki günlerde sistem tamamen çökecek ve hepimiz kontak kapatacağız. Binek araçlarımızı, eşlerimizin bileziklerini satarak süreci devam ettirmeye çalışıyorduk. Artık elimizde binek aracımız da kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkililer feryadımızı duysunlar. Bu kentin en önemli işini yapan bu esnaf grubu mağdur edilirse hizmette aksaklık ve kalitesizlik oluşur." dedi.

Paralarını alamadıkları için araçlarına bakım yaptıramadıklarını, İETT ve özel halk otobüslerinin yollarda kalması ve kazalara karışmasının da bundan kaynaklandığını savunan Şahin, "Ödemelerimizin bir an önce gerçek rakamlar üzerinden yapılması için bir aradayız. Bundan sonraki süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gideceğiz. Sonrasında da artık araçlarımızı çalıştırma şansımız yoktur. Cidden yoktur. Samimiyetle yoktur." ifadelerini kullandı.

- "Esnaf araçlarını tamir ettiremiyor"

Özel halk otobüsü esnafından Cumali Acar da ödemelerini alamadıkları için araçlarını yenileyemediklerini belirtti.

Araçlarının yedek parça ve bakım fiyatlarının arttığına dikkati çeken Acar, "Tamirciler artık birbirine duyuruyor, tamirciler de yapmıyor araçlarımızı. Zaten araçların yolda kalması, arızalanması araç sahibinin aracı yaptıramama sebebi bunlardır. Büyükşehir kendi aracını yapabiliyor ama özel halk otobüs esnafı araçlarını tamir ettiremiyor. Daha dün suya yüzde 40 zam geldi. Belediye kendi suyuna zam yaparken bizim özel sektöre neden zam yapılmıyor?" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
özel halk otobüsü eylem

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