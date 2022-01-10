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İstanbul'da park halinde bulunan okul servisine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

10.01.2022 04:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da park halinde bulunan okul servisine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde park halinde bulunan okul servisine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, iddiaya göre hızlı şekilde seyreden Elifhan S. yönetimindeki 34 TF 0447 otomobil, park halindeki 34 LEE 275 plakalı okul servisine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle servis yaklaşık 40 metre ileriye gitti. Otomobil sürücüsü Elifhan S. ile beraberindeki Vedat K. araç içinde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi kurtardı.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Okul servisinin sürücüsü kaza yerine gelerek, polislerden bilgi aldı.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

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trafik kazası Sancaktepe

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