İstanbul'da park halindeki otomobillerin konsollarını çalan 3 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Tuzla ve Kartal'da meydana gelen 10 ayrı otodan hırsızlık ihbarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, 2 şüphelinin hedef aldıkları araçların yanına motosikletle geldiklerini, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra kaçtıklarını belirledi.

Şüphelilerin kullandıkları motosiklet üzerinden araştırmasını sürdüren ekipler, zanlıların Emre D. (20), Yusuf E.C. (20) ve Mustafa İ. (19) olduğunu tespit etti.

Kartal'da belirlenen adreslerde gözaltına alınan 3 şüphelinin çok sayıda suçtan kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerden birinin park halindeki araca camını kırarak girdiği, diğerinin ise gözcülük yaptığı yer aldı.

