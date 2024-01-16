İstanbul’da PKK’nın kadın yapılanmasına yönelik operasyon: 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösteren kadın yapılanması TJA (Özgür Kadınlar Hareketi) içerisinde örgütle bağını kesen, örgütten kopan, uzaklaşan kişileri örgüte yeniden kazandırılmasının hedeflendiği belirlendi. Mevcut kitleyi de örgütlenme faaliyetleri ile harekete geçirmeyi, ayrıca zayıflayan örgütsel faaliyetleri yeniden oluşturmayı ve örgütün tabanını dinamik hale getirmeyi de amaçlayan 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli Diyarbakır ve Muş olmak üzere 3 ilde 25 ayrı adreste yapılan operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

