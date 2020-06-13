YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da plaj sezonu 15 Haziran’da açılıyor

İstanbul’da plaj sezonu 15 Haziran’da açılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.06.2020 11:51 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul’da kapalı olan plajlar 15 Haziran’da açılıyor.

İstanbul’da plaj sezonu 15 Haziran’da açılıyor

Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul’da kapalı olan plajlar 15 Haziran’da açılıyor. İstanbullular, yaz boyunca Caddebostan, Güneş ve Menekşe Plajları’nda deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilecek. Bu sene İBB plajlarında, giriş ücretleri geçtiğimiz sezon ile aynı olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası’ndaki Caddebostan 1- 2-3 Plajları ile Avrupa Yakası’ndaki Güneş ve Menekşe Plajları’nda 2020 yılı sezonunu 15 Haziran itibariyle açıyor. Bu sene işletmesi BELTUR’a geçen plajların İstanbullular için çok daha keyifli ortamlar haline getirilmek üzere proje çalışmalarına da başlandı. BELTUR plajlara giriş ücretini yükseltmedi. Geçen sene belirlenen yetişkinler 25 TL, öğrenciler 12 TL, şezlong kirası ise 10 TL olan fiyatlar, bu sene de aynen geçerli olacak. Plajlardan, 0-7 yaş arası çocuklar, engelli vatandaşlar ile refakatçisi bir kişi de ücretsiz olarak yararlanabilecek. Sezon boyunca her gün günübirlik de olsa deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen İstanbullunun ağırlanacağı plajlar haftanın yedi günü sabah saat 8.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Covıd-19 tedbirleri harfiyen uygulanacak
COVID-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından plajlar için açıklanan tüm tedbirleri harfiyen uygulanacak. Bu kapsamda plajlar, fiziksel mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. Her plaj için fiziksel mesafe kurallarına göre bir kapasite belirlendi. Gün içinde de plajlarda sık sık denetim yapılarak, fiziksel mesafe kurallarına uymayan misafirler uyarılacak. Plaj girişinde misafirler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulacak. Plajlara maskesiz gelen misafirler uyarılarak kendilerine maske verilecek. Plajdan ayrılan misafirlerin yerleri, dezenfekte uygulamalarının ardından yeni misafirlere tahsis edilecek. Tuvalet gibi alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek. Plajlarda, hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütülürken güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alınacak.
Plajlarının her birinde giyinme kabini, duş alanları ve şemsiyeler günübirlik tatilcilerin hizmetine sunuluyor. Yiyecek ve içecek ihtiyacına çözüm sunan büfe ve kafeteryalar da yer alıyor. İstanbullu açısından günübirlik tatilin yeni adresi olan, aynı zamanda eski İstanbul’u hatırlayanlar için nostaljik bir öneme de sahip olan İBB Beltur Plajları ile ilgili bilgiler şöyle açıklandı:

Menekşe Plajı
Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe Plajı, 630 metrelik sahil şeridine sahip. Olası olumsuz durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği Menekşe Plajı’nın 120 araçlık bir de otoparkı bulunuyor.

Güneş Plajı
Florya Tren İstasyonu karşısında yer alan ve yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan 840 metre uzunluğundaki Güneş Plajında iki bölüm halinde hizmet veriliyor. Güneş Plajı’nda, plaj voleybol sahası ve 240 araçlık otopark bulunuyor.

Caddebostan Plajları
İstanbul’da özellikle 60’lı ve 70’li yılların en popüler mekanlarından biri olan ve “statü sembolü” olarak görülen Caddebostan Plajları, semt sahilinde belediyeye ait toplam bin metre uzunluğunda 3 ayrı plaj olarak uzanıyor. Olası olumsuz durumlara karşı zodyak kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor.

İstanbul’un 38 plajında cankurtaran hizmeti
İBB, kendi işlettiği plajlar dışında, İstanbul’un 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajında da cankurtaran hizmeti veriyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında, 1 Haziran’da başlayan can kurtaran hizmeti, 241 personel, 35 Jet-Ski, 7 Zodyak Bot, 2 Drone (Hava Aracı) ve 14 ATV aracıyla veriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.