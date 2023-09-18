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İstanbul'da "polis merkezinde ölüm" davasında 6 sanığa hapis cezası

18.09.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın müdahili olduğu olay için gittiği polis merkezinde hayatını kaybetmesine ilişkin davada komiser yardımcısı İ.A.S, polis memurları M.C.K, İ.G, M.Ş, E.K. ile M.Ş'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katılırken, maktul Yıldırım'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Yıldırım'ın ailesinin avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Söz verilen tutuksuz sanıklar ise suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar S.Y, H.K, C.G, E.G, B.K. ve K.Y'nin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü kuşkudan uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilememesi ve isnat edilen eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

Sanıklar, komiser yardımcısı İ.A.S, polis memurları M.C.K, İ.G, M.Ş, E.K. ile M.Ş'nin ise "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Sanıklar İ.A.S, M.Ş, B.K, M.Ş. ile E.K'nin, mağdur Barış Uysal'a ve Alihan Uysal'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 6'şar bin lira adli para cezasına çarptırılması ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İ.A.S'nin, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde komiser yardımcısı, diğer sanıkların da polis memuru olarak görev yaptığı anlatılmıştı.

İddianamede, sanıkların, müştekilerin iddiası ve tanıklığına göre kalp hastası olduğunu bildikleri Birol Yıldırım'ın ölümüne sebebiyet verecek nitelikte kusurlu oldukları belirtilmişti.

İddianamede, komiser yardımcısı İ.A.S. ile diğer sanıklar M.C.K, İ.G, M.Ş, M.Ş, E.K. ve B.K'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar, müştekiler Barış Uysal ve Alihan Uysal'a yönelik eylemleri nedeniyle ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer 5 sanığın da "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

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