İstanbul'da polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si vurularak yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheliden 2'si vurularak yakalandı.

Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, içinde 3 kişinin bulunduğu 34 DLA 777 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin silah göstermesi üzerine, uygulama noktasındaki polis memurları kaçan araca ateş açtı.

Aracın sürücüsü Çağlar T. sırtından, yanında bulunan Deniz Ç. ise ayağından yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Araçta bulunan 18 yaşından küçük S.Ç.B. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada kuru sıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hayati tehlikesi bulunan Çağlar T'nin 18 suçtan kaydı olduğu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 ay önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı tespit edildi.

Deniz Ç'nin ise 6 suçtan kaydı bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan S.Ç.B'nin emniyette verdiği ifadede, çeşitli suçlardan arandıkları için polisten kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Olay sırasında şüphelilere ateş eden polis memuru A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.



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