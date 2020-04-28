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  4. İstanbul’da raylı ulaşımda son sefer saati 21.30 olarak güncellendi

İstanbul’da raylı ulaşımda son sefer saati 21.30 olarak güncellendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

Metro İstanbul’un twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” açıklamasına yer verildi.Metro İstanbul sefer sayıları ile ilgili resmi twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı.

Metro İstanbul’un twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” açıklamasına yer verildi.
Metro İstanbul sefer sayıları ile ilgili resmi twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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