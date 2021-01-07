YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da rehin aldığı karısını öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu

İstanbul'da rehin aldığı karısını öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.01.2021 07:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da rehin aldığı karısını öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de rehin aldığı karısını öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta bulunan 3 katlı evin en üst katında yaşayan Adnan S. tartıştığı eşi Hatice S'yi bıçakla rehin aldı. Durumu gören ailenin çocukları evden kaçarak olayı polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Hatice S'nin bıçakla öldürüldüğünü tespit etti.

Bıçakla intihar teşebbüsünde bulunan ve yaralanan Adnan S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerine gelen bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:15
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.