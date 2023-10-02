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İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

02.10.2023 07:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da sağanak yağış Avrupa Yakası’nda etkili oluyor.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa Yakası’nda etkili olmaya başladı. Bölgesel olarak yağan yağışlar yer yer şiddetini arttırırken, otoyollarda ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağmur geçişlerinin olduğu Avrupa Yakası’nda, yağmurun ilerleyen saatlerde de süreceği tahmin ediliyor.

E-5 KARAYOLU’NDA SU KANALLARI DOLDU TAŞTI

Şiddetli yağmur geçişlerinin yaşandığı E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde ise sürücüler yağan yağmurdan önlerini göremez oldu. Kısa sürede biriken sular, E-5 Karayolu’nda su kanallarından akarken adeta bir dereyi anımsattı. Öte yandan sağanak yağmur Taksim ve çevresinde de etkili oldu.

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