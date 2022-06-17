İstanbul'da sahte belge düzenleyen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de sahte belge düzenlediği iddia edilen Azerbaycan uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince "Resmi Belgede Sahtecilik" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, bir iş yerinde şüpheli işlemler yapıldığı tespit edildi.

Çalışmalarda, yabancı uyrukluların ikamet izni başvurularına aracılık eden firmaların, "danışmanlık hizmeti" adı altında sahte belgelerle sosyal medya platformlarında "ikamet izni reddedilen yabancılara süresiz ikamet izni ve deport kaldırma işlemleri" başlıklılarıyla paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Şişli'de bu işlemleri yapan iş yerine düzenledikleri operasyonda Azerbaycan uyruklu A.H'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 3 pasaportun yanı sıra sahte evrak, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 cep telefonu ile 3 bin 600 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.H, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ayrıca Maliye, SGK, İl Göç İdaresi ve zabıta ekiplerince iş yerine 12 bin lira idari ceza uygulandı.

