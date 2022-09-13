İstanbul'da sahte cinsel içerikli ürün üreten 55 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da merdiven altı imalathanelerde cinsel içerikli ürün ürettikleri tespit edilen örgüte yönelik operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kentte merdiven altı imalathanelerde ilkel şartlarda cinsel içerikli ürün üretimine ilişkin yürütülen soruşma kapsamında 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla yapılan operasyonda, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık", "suç gelirlerinin aklanması" ve "kişilerin hayatına ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş her türlü yenilecek ve içilecek şeyleri veya ilaçları tedarik etmek veya satmak ya da bulundurmak" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Operasyonda 21 adrese yapılan baskınlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Baskında, 230 bin lira ve 60 gram altına el konulurken, 3 ruhsatsız tabanca, 53 cep telefonu, 6 tablet, 27 masaüstü bilgisayar, 4 dizüstü bilgisayar, 13 hard disk, 4 flaş bellek, 7 adet açık hat, 1 ilaç basma makinesi, 1 ilaç kurutma makinesi ve 500 kutu cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin suçtan elde ettikleri paralarla aldıkları belirlenen çiftlikte yapılan aramada ise 2 kızıl geyik, 1 ala geyik, 2 yaban koyunu, 1 ceylan, 1 erkek tavus kuşu, 2 emu deve kuşu, 1 nando deve kuşu, 1 siyah kuğu, 2 alpaka ve 2 cüce keçiye el konuldu.

