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İstanbul'da sahte para operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

15.09.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aramalarda 100'lük banknot şeklinde bin adet Türkmenistan Manatı ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kentte belirledikleri 16 ikamet ve 2 döviz bürosuna düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 100'lük banknot şeklinde bin adet Türkmenistan Manatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

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