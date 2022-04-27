İstanbul'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yüklü miktarda döviz basarak Ramazan Bayramı öncesi piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Zeytinburnu ve Kağıthane'de operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada sahte olduğu belirlenen 851 bin 358 avro ile 79 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

