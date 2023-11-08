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İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

08.11.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda farklı ülkelere ait sahte kimlik ve pasaport yapıp göçmen kaçakçılığıyla ilgili ticari faaliyette bulunduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, farklı ülkelere ait sahte kimlik ve pasaport yaparak göçmen kaçakçılığıyla ilgili ticari faaliyette bulunan 1 şüpheliyi düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

Üstünde çok sayıda sahte kimlik ve sürücü belgesi bulunan şüphelinin Fatih'teki evi ile iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 47 ülkeye ait 330 sahte pasaport, 21 ülkeye ait 230 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 10 ülkeye ait 1132 sahte vize etiketi ile 3 mor ışık cihazı ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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