YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

31.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sahte pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalarda Fatih'te bir adresin sahte pasaport, vize ve kimlik atölyesi olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonun devamında Başakşehir'de konuyla ilgili 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda kart yazıcı cihazı, lamine kaplama cihazı, mor ışık cihazı, 2 dizüstü bilgisayar, tarayıcı, farklı ülkelere ait 102 pasaport, 11 kimlik kartı, 200 vize, 180 pasaport yaprağı ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü Esenler'de kutlandıİstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü Esenler'de kutlandı
Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındıSultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:28
Öğle
13:07
İkindi
17:05
Akşam
20:35
Yatsı
22:22

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Çarşamba

Derman eczanesi
Sultanbeyli
İrem eczanesi
Besiktas
Ertümer eczanesi
Gaziosmanpasa
Verese merih eczanesi
Fatih
Nihal eczanesi
Kadikoy
Dilem eczanesi
Buyukcekmece
Sevgi eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.