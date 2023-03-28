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İstanbul'da sahte sürücü belgesi ve kimlik düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

28.03.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, çeşitli suçlardan arananlara sahte kimlik ve sürücü belgesi düzenledikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.Ü. ve A.T'nin yurt dışına çıkmak isteyenler ile çeşitli suçlardan aranan şüphelilere sahte kimlik ve belge düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu, şüphelilerin Beylikdüzü'ndeki adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda, farklı isimler adına düzenlenmiş 100 sahte kimlik belgesi, 10'u eski tip 60 sahte sürücü belgesi, 5 bin boş çipli kimlik kartı, çeşitli sahte belgeler ile sahte evrak hazırlanmasında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Operasyonda, T.Ü ve A.T. de gözaltına alındı.

YURT DIŞINDAKİLER İÇİN SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ HAZIRLAMIŞLAR

Yapılan çalışmada, sahte kimlik siparişi veren kişilerin "kasten öldürme" gibi suçlardan arandığı, şüphelilerin herhangi bir suç kaydı bulunmayan vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak düzenledikleri sahte belgeleri kurye ve kargo vasıtasıyla ilgili kişilere ulaştırdıkları tespit edildi.

İncelemelerde, yurt dışında yaşayan ve ehliyeti olmayan kişilere de Türkiye'den alınmış gibi gösterilen sahte sürücü belgesi düzenlendiği belirlendi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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sahtecilik istanbul il jandarma komutanlığı operasyon

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