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İstanbul'da sahte ve kaçak alkol operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

10.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sahte ve kaçak alkol operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sahte ve kaçak alkol üreten şüphelilere yönelik soruşturması kapsamında, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçunu işleyen şüphelilerin sahte ve kaçak alkol üretimi yaptıkları yerleri, dağıtım kanalları ve delilleri belirlemek, örgütün uyguladığı taktik ve teknikler ile hiyerarşik yapısını deşifre edebilmek amacıyla 3 Kasım 2021'de soruşturma başlattı.

Bu kapsamda 11 şüpheliye ait 16 cep telefonu hattına yönelik teknik takip yapılarak ara operasyonlar neticesinde 18 şüpheli tespit edildi. Yapılan 6 ara operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Organize suç örgütü kurarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheli veya şüphelilerin eylemlerine son vermek için savcılığın talimatıyla yeni bir operasyon daha yapıldı.

Gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanması için 12 adrese yapılan operasyonda, 10 zanlı yakalandı.

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