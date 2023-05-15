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İstanbul’da sandıkların yüzde 100’ü açıldı

15.05.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandıkların yüzde 100’ü açıldı.

Açıklanan verilerde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,55 ile 4 milyon 928 bin 408 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 46,69 ile 4 milyon 738 bin 996 oy aldı.

Cumhurbaşkanı seçimi ile 28. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin oy kullanma işlemleri dün saat 17.00 itibarıyla sonra erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandıkların yüzde 100’ü açıldı. Açıklanan verilere göre, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,55 ile 4 milyon 928 bin 408 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 46,69 ile 4 milyon 738 bin 996 oy aldı. Ayrıca Sinan Oğan yüzde 4,51 ile 457 bin 568 oy alırken, Muharrem İnce yüzde 00,25 ile 25 bin 738 oy aldı.

İSTANBUL’DA 11 MİLYON SEÇMENDEN 10 MİLYONU OY KULLANDI

YSK verilerine göre, İstanbul’da toplam seçmen sayısı 11 milyon 367 bin 598 olurken, bunlardan 10 milyon 291 bin 304’ü oy kullandı. Toplam 30 bin 849 sandıkta oy kullanan vatandaşların geçerli oy sayısı 10 milyon 150 bin 710 oldu. Geçersiz oy sayısı ise 140 bin 594 olarak bildirildi.

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