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  4. İstanbul’da şaşırtan görüntü: Suların çekilmesiyle yeşile dönen alan mandalara kaldı

İstanbul’da şaşırtan görüntü: Suların çekilmesiyle yeşile dönen alan mandalara kaldı

21.08.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’u etkili olan sıcak hava nedeniyle mega kentteki su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Alibeyköy barajını besleyen gölet kurudu.

Kuruyan gölet dron ile havadan görüntülenirken suların çekilmesi nedeniyle yeşillenen alanda mandaların otladığı görüldü.

Türkiye’de etkili olan sıcak hava dalgası mega kent İstanbul’da da etkisini sürdürüyor. İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi gün geçtikte düşüyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.38 seviyelerini görürken Alibeyköy Barajı’nda geçen yıl 39.41 olan su seviyesi bugün itibariyle 14.96’ya düştü. Alibeyköy Barajı’nı besleyen gölet ise tamamen kurudu. Suların çekildiği yerlerde ise derin çatlaklıklar oluştu. Kuruyan gölet dron ile havadan görüntülenirken göletin kuruması nedeniyle yeşillenen alanda mandaların otladığı görüldü.

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