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İstanbul'da şehit aileleri bayram arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

08.07.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da şehit aileleri bayram arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı arifesinde, İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, şehitlerin kabirlerinin başında dua etti.

Şehit yakınları ve vatandaşlar, bayram arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ediyor.

Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının mezarlarında Kur'an-ı Kerim okudu. Ellerinde Türk bayrağı ve karanfillerle şehitliğe gelen bazı şehit yakınları, kabirlerdeki çiçekleri suladı ve mezar taşlarını temizledi.

Çok sayıda askerin de ziyarette bulunduğu şehitlikte, bazı vatandaşların da şehit ailelerine ikramlarda bulunduğu görüldü.

- "Ne diyeyim ki sözün bittiği yer"

Şehit yakını Nursel Gemici, burada yaptığı açıklamada, "Hepsinin mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Ne diyeyim ki sözün bittiği yer." dedi.

Arzu Yumak da Edirnekapı Mezarlığı'nda dedesi ve ninesinin kabrini ziyaretinden sonra, şehitliğe gelerek burada da dua ettiğini söyledi.

Yumak, "Allah yardımcıları olsun, çok zor. Şehitlerimiz cennette. Rabbim ailelerine sabır versin. Buranın havası çok başka. Her sene gelmeye çalışıyorum. Ailelerle konuşup onlara destek olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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