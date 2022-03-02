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İstanbul'da sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında

02.03.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir sürücünün güvenlik önlemi almadan küçük çocuğu motosikletin sepet bölümünde taşıması başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde Edirne istikametine doğru seyreden motosiklet sürücüsü, araca monte edilen sepete oturttuğu çocukla yolculuk yaptı.

Sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almadan küçük çocukla yaptığı bu yolculuk, aynı yönde seyreden başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün zaman zaman yolda makas atarak hızlı bir şekilde gitmesi, etrafı açık olan sepetteki çocuk için de bir önlem alınmaması yer alıyor. ​​​​​​​

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