YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İstanbul'da servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

02.08.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Altınşehir Mahallesi Nato Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 LKM 119 plakalı servis aracı ile Acısu Caddesi'nden çıkan bir minibüs çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle servis aracı yan devrilerek cadde üzerinde sürüklendi, minibüs ise yol kenarındaki MOBESE direğine çarptı.

Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerince cadde üzerine şerit çekilerek önlem alındı.

Kazada, serviste bulunan 6 kişi yaralandı, sürücünün yanında oturan Eyüp Sönmez yaşamını yitirdi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarıTrabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:27
Yatsı
22:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.