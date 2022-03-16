YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da servis midibüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

İstanbul'da servis midibüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

16.03.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da servis midibüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tuzla'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrilen servis midibüsündeki 3 kişi yaralandı.

Aydınlı Yolu Caddesi'nde seyir halindeki Emrah Ö. idaresindeki 34 ZS 8137 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Ahmet D. idaresindeki 34 LCC 466 plakalı servis midibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs, refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarparak devrildi.

Kazada midibüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol güvenliği için önlem alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Van'da eğitime kar engeliVan'da eğitime kar engeli
Trabzon'da viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldıTrabzon'da viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tuzla

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Mart Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
13:18
İkindi
16:38
Akşam
19:18
Yatsı
20:37
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücuttaki ödemi söküp atan doğal bitkiler

Vücuttaki ödemi söküp atan doğal bitkiler

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Et yemek böbrek taşına neden olur mu? Beklenmeyen yanıt

Et yemek böbrek taşına neden olur mu? Beklenmeyen yanıt

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.