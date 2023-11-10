YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

10.11.2023 10:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım'da Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde Ahmet Yılmaz'ın, 2 kişinin bulunduğu motosikletten açılan ateş sonucu öldüğü, Mehmet E.B. ile Mehmet K'nin de yaralandığı olayla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, olay yerine plakasız motosikletle gelen şüphelilerden silahla ateş açan Hamza K'yi, inceledikleri 72 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünden tespit etti.

Yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan zanlı, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar’da Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde ‘Zaman Kapsülü’ projesiAvcılar’da Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde ‘Zaman Kapsülü’ projesi
Osmaneli’nde 10 Kasım Atatürk’ü anma programı düzenlendiOsmaneli’nde 10 Kasım Atatürk’ü anma programı düzenlendi
Sular boşa akıyor ESKİ sıraya alıyorSular boşa akıyor ESKİ sıraya alıyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gaziosmanpaşa silahlı saldırı

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Kasım Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:38
Öğle
12:53
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Cuma

Şifa eczanesi
Sultanbeyli
Feyza eczane optik eczanesi
Maltepe
Samatya aruç eczanesi
Fatih
Mustafa avci eczanesi
Kagithane
Güneş gören eczanesi
Sile
Bilge eczanesi
Kucukcekmece
Özceylan eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.