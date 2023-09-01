YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu

İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu

01.09.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da ve Marmara’nın Kuzeydoğusu’nda beklenen yağış öncesi çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

Peş peşe uzun süre çakan şimşekler İstanbul’un farklı noktalarından görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın Kuzeydoğu’su ve İstanbul’un bazı bölgelerinde sağanak yağış konusunda uyarılarda bulunmuştu. Cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağış öncesi, gece saatlerinde İstanbul’un birçok noktasından görülebilecek şekilde art arda şimşekler çakmaya başladı. Yer yer gök gürültüsü eşliğinde peş peşe ve uzun süre devam eden şimşekler İstanbul’un farklı noktalarından görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattıKocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattı
Van’da bin 310 çocuğun katıldığı yaz spor okulları tamamlandıVan’da bin 310 çocuğun katıldığı yaz spor okulları tamamlandı
Bursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesiBursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Eylül Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:23
Öğle
13:09
İkindi
16:50
Akşam
19:46
Yatsı
21:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Cuma

Yeni nesil eczanesi
Kadikoy
Aydos eczanesi
Kartal
Gamze yüksel eczanesi
Kadikoy
Taha eczanesi
Basaksehir
Gültekin eczanesi
Uskudar
Ertümer eczanesi
Gaziosmanpasa
Eren eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.