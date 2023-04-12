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  4. İstanbul'da "şok evlerine" yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

İstanbul'da "şok evlerine" yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

12.04.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkametlerde yakalanan 56 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

İstanbul'da düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evleri" olarak nitelendirilen ikametlerin sahiplerine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Başakşehir'de belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan incelemelerde, koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağladıkları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Operasyonda yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ev sahipleri Ö.A, A.H. ve M.Y. ile düzensiz göçmenlere evlerin kiralanmasında yardımcı olan Y.E. adlı yabancı uyruklu, çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

Ayrıca ev sahiplerine 321 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

İkametlerde yakalanan 56 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.

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