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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.12.2020 20:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik gözlendi.

İş çıkış saatinin ardından Levent otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

Çok sayıda vatandaşın evine dönebilmek için yoğunluk oluşturduğu otobüs duraklarında, sosyal mesafe de zaman zaman ihlal edildi.

Bazı vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında otobüs duraklarında sigara içilmemesi yönündeki kurala uymadıkları görüldü.

Öte yandan Levent-Sarıyer yönünde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü.

Bu arada İBB Mobil Trafik Haritası verilerine göre, şehir içindeki trafik yoğunluğu saat 20.05 itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.

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