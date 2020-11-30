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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.11.2020 06:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'da sona ermesinin ardından sokaklarda hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'te sona erdi.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik akışı başladı. Toplu taşıma araçlarında az sayıda yolcu gözlendi.

Her zaman kalabalığıyla ünlü İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı sabahın ilk ışıklarında sakinliğini korurken bazı iş yerlerinin haftanın ilk günü için hazırlık yaptığı görüldü.

Kısıtlamanın sonra ermesiyle Galata Köprüsü üzerine gelen balıkçılar da oltalarını Marmara Denizi'ne salladı.

Öte yandan kısıtlama süresince İBB Trafik verilerine göre yüzde 2'lerde olan trafik yoğunluğu saat 06.17 itibarıyla yüzde 6'ya ulaştı.

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