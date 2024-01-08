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  4. İstanbul’da şoke eden görüntü kamerada: Taksinin camından sarktı, alkol aldı ve dans etti

İstanbul’da şoke eden görüntü kamerada: Taksinin camından sarktı, alkol aldı ve dans etti

08.01.2024 10:28 | Son Güncelleme:
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Bayrampaşa’da taksiye binen bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı.

Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan ve sarhoş olduğu düşünülen müşteri, bir de dans ederek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Olay dün saat 14.15 sıralarında Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen bir kişi, araç seyrettiği esnada camdan dışarıya sarkarak alkol almaya başladı. Elindeki alkol şişesiyle kilometrelerce yolculuk yapan şahıs, uzun süre dans ederek tehlikeli yolculuğu sürdürdü. Taksi sürücüsünün de müdahale etmediği ya da edemediği alkollü müşteriyi trafikte görenler gözlerine inanamadı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Bayrampaşa

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