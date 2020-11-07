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İstanbul’da “suç atölyesine” jandarma baskını

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.11.2020 10:56 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasadan temin edilen kurusıkı tabancaların namlularını torna atölyesinde değiştirerek tabanca haline dönüştüren ve satışını yapan 5 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasadan temin edilen kurusıkı tabancaların namlularını torna atölyesinde değiştirerek tabanca haline dönüştüren ve satışını yapan 5 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Hareketli anların yaşandığı operasyon anı ise jandarma ekiplerinin kask kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri F.C. isimli şahsın, Eyüpsultan’da bulunan bir sanayi sitesindeki torna atölyesinde, piyasadan temin ettiği kurusıkı tabir edilen ses ve gaz tabancalarının namlularını değiştirmek suretiyle gerçek fişek atabilen tabanca haline getirdiği bilgisine ulaştı.
Zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler, söz konusu atölyeyi ve F.C’yi yakın takibe aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbarı çalışmalar neticesinde, şahısların dikkat çekmemek maksadıyla gündüzleri torna atölyesini açmadıkları, çevredeki esnafın iş yerlerini kapatmasının ardından birer birer torna atölyesine gelerek çalışmaya başladıkları, sabah hava aydınlanmadan ve çevre esnaflar iş yerlerini açmadan torna atölyesinden çıktıkları tespit edildi.
Şahıslar, jandarmanın her an kendilerini yakalayabileceğinden korktuklarından, jandarma baskın yaptığında atölyeden kaçabilecek şekilde farklı bir çıkış noktası hazırladıkları tespit edildi. Baskın anında bu çıkışı emniyete alan jandarma ekipleri, atölye sahibi F.C. buradan kaçmaya çalışırken, yüklü miktarda nakit para ile yakaladı. Jandarma ekiplerini bir anda karşısında gören F.C isimli şahıs panikleyerek paraları etrafa saçtı. Kaçmaya çalışan F.C. ile birlikte 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Adeta suç atölyesi
Baskında 96 adet namluları değiştirilmiş, atışa ve kullanılmaya hazır vaziyette tabanca, 51 adet montaj işlemi yapılmamış tabanca olmak üzere toplam 147 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda paraya da el konuldu. Hareketli anların yaşandığı operasyon anı ise jandarma ekiplerinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
6136 sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan yakalanan 5 şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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