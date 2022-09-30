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İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı

30.09.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde yönetici olduğu belirlenen, birçok silahlı eylemi gerçekleştirdiği ve azmettirerek faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen S.R'nin adresini belirledi.

Ekipler, şüphelinin Büyükçekmece'de farklı kişiler adına kiralanmış hücre tipi ve güvenlikli, dışarıyla bağlantı kurmadan kaçak şekilde yaşadığı eve düzenlediği operasyonda S.R'yi yakaladı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjörler ve mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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