YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor

İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor

26.01.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle dünden bu yana araçlarıyla mahsur kalan çok sayıda kişinin bekleyişi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle dünden bu yana araçlarıyla Hadımköy'de mahsur kalan çok sayıda kişinin bekleyişi sürüyor.

Özel araç, minibüs, kamyonet, tır gibi çok sayıda araç saatlerdir yolda beklerken, yolun sağındaki bazı araçların üzeri de karla kaplandı.

Araçların tıkaması nedeniyle dolan tünelde uzun kuyruklar oluştu.

Tır şoförü Yusuf Özcan, şunları söyledi:

"Daha da ne kadar kalacağımız belli değil. Ufak araçlarda insanlar var, aileleriyle beraber gelip kalanlar var. Saatlerdir buradayız. Hadımköy gişelerinin orada 5-6 saat kaldık. Alternatif yol olarak buraya geldik ama burası da aynı şekilde kapalı. Her yer tamamıyla karla kaplı, araçlar terk edilmiş durumda. Yol açılma çalışması da yapılamıyor bu durumda. Araçlar çekilemediği için yol da açılamıyor. Herhalde 2-3 gün daha burada kalırız diye tahmin ediyoruz."

Araç sürücülerinden Murat Aydın da "Dün kar bastırdığında saat 15.00 gibi işten çıktık, Hadımköy gişelere geldik, burada mahsur kaldık. 33 saattir eve gitmeye çalışıyoruz. Ne yemek veren var, ne su veren. Cebimizde paramız da bitti, yakıtımız da bitti bitecek. Arabayı o yüzden çalıştıramıyoruz da. 153 Beyaz Masa'yı arıyoruz, '5 dakikaya açılacak.' diyor. 36 saattir yol açılacak hala." diye konuştu.

Mehmet Murat Parlak da dün saat 15.00'ten bu yana beklediğini belirterek, "Bugün saat 17.00 gibi geldiler, yolun karşı tarafını açtılar, ama bu tarafı açmadılar. Oradan arabalar tersten bile gidiyor biz burada bekliyoruz. 'Yemek dağıttık.' diyorlar, ne yemek dağıtan var; 'Yolu açtık.' diyorlar ne yolu açan var. 33 saattir burada kar esareti altında bekliyoruz. Çile çekiyoruz, soğuktan donacağız. " dedi.

Tır şoförü Emrah Erdemir, Hadımköy gişeler Yassıören istikametinde dün saat 16.00'dan bu yana mahsur kaldıklarını anlatarak, "Burada ailesiyle beraber olanlar vardı, anneler, bacılar, kardeşler. Şimdi yeni kurtarıldık. Çok kötü bir süreç geçirdik. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Aracın çıkması da yine iş makinesiyle oldu. Şu an saat 00.00'ı geçiyor, yeni kurtarıldım." ifadesini kullandı.

Tevfik Kahveci de dün Beylikdüzü'nde amcasının cenazesine katıldıktan sonra yola çıktığını ve saat 16.00'dan bu yana burada mahsur kaldığını belirterek, 5 kilometre ileride olmasına rağmen evine ulaşamadığını anlattı. Kahveci, "Arabada ne mazot kaldı, ne yiyecek. İstasyonlar bile mazot vermiyor. Gerçekten mağduruz. Çalışmalar son 1 saattir başladı, ondan önce gelen giden olmadı." dedi.

Murat Baş da 29 saattir yolda kaldığını söyleyerek, "Arkadaşlardan rica ettim kürek getirdiler ve kendi çabalarımızla yolu açmaya ve bu aracı buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Yardım eden yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:22
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Çarşamba

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.