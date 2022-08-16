İstanbul'da sürücünün tartıştığı kişinin aracını yumruklaması görüntülendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Zeytinburnu'nda, kamyonet sürücüsünün trafikte tartıştığı kişinin aracının camlarını yumruklaması cep telefonuyla kaydedildi.

İddiaya göre, panelvan aracıyla Ambarlar mevkisinde seyir halinde olan H.A. ile aynı istikamette ilerleyen bir kamyonetin sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

H.A'nın yanındaki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülere göre, yolda ilerleyen iki araçtan kamyonetin sürücüsü kontrolünü kaybederek bariyere çarptı.

Kamyonetini geri alan sürücü, panelvan aracın geçişini engelledi. Kamyonetten inen sürücü, bağırarak diğer aracın kasasını yumrukladı. Daha sonra kamyonetini sağ şeritte durduran sürücü, hareket halindeki H.A'nın aracının yanına gelerek camlarını yumrukladı ve hakaretlerde bulundu.

Görüntülerin devamında yolda ilerleyen H.A'nın kullandığı aracı takip eden kamyonet sürücüsü, trafikte yavaşlayınca aracından indi. Sürücü, H.A'nın aracının yanına gelerek kapıları açmaya çalışıp yeniden camı yumrukladı. Bu sırada da taraflar birbirlerine hakarette bulundu.

Olayın ardından trafik açılınca taraflar yoluna devam etti.

