YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da sürücünün tartıştığı kişinin aracını yumruklaması görüntülendi

İstanbul'da sürücünün tartıştığı kişinin aracını yumruklaması görüntülendi

16.08.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sürücünün tartıştığı kişinin aracını yumruklaması görüntülendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Zeytinburnu'nda, kamyonet sürücüsünün trafikte tartıştığı kişinin aracının camlarını yumruklaması cep telefonuyla kaydedildi.

İddiaya göre, panelvan aracıyla Ambarlar mevkisinde seyir halinde olan H.A. ile aynı istikamette ilerleyen bir kamyonetin sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

H.A'nın yanındaki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülere göre, yolda ilerleyen iki araçtan kamyonetin sürücüsü kontrolünü kaybederek bariyere çarptı.

Kamyonetini geri alan sürücü, panelvan aracın geçişini engelledi. Kamyonetten inen sürücü, bağırarak diğer aracın kasasını yumrukladı. Daha sonra kamyonetini sağ şeritte durduran sürücü, hareket halindeki H.A'nın aracının yanına gelerek camlarını yumrukladı ve hakaretlerde bulundu.

Görüntülerin devamında yolda ilerleyen H.A'nın kullandığı aracı takip eden kamyonet sürücüsü, trafikte yavaşlayınca aracından indi. Sürücü, H.A'nın aracının yanına gelerek kapıları açmaya çalışıp yeniden camı yumrukladı. Bu sırada da taraflar birbirlerine hakarette bulundu.

Olayın ardından trafik açılınca taraflar yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sahte deterjan operasyonuİstanbul'da sahte deterjan operasyonu
Türkiye genelinde eş zamanlı "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapılacakTürkiye genelinde eş zamanlı "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapılacak
Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladıGençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zeytinburnu kavga

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Brandium Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.