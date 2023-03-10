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İstanbul’da tahliye edilen okulların yıkımına başlanmadı

10.03.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da deprem nedeniyle riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen okulların yıkımına başlanılmazken, bazılarında ise eşya boşaltılmaya devam edildiği görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul’da da depreme hazırlık çalışmaları hız kazandı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde İstanbul genelinde 93 okul ve eğitim kurumu riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Avcılar ve Küçükçekmece’de tahliye edilen okullarda zemin etüdü veya yıkımına ilişkin henüz bir çalışmanın yapılmadığı görüldü. Avcılar’daki Güngör Tekiner Ortaokulu’ndaki sıra ve masalar kamyonetlere yüklenerek taşınıyor. Karar çerçevesinde tahliye edilen Kanarya Ortaokulu’nun bahçesine geçen bitişikteki okulun öğrencilerinin de oyun oynadıkları görüldü.

GAZİOSMANPAŞA’DAKİ İKİ OKULDA HERHANGİ BİR YIKIM ÇALIŞMASI YAPILMIYOR

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e-Sınav Merkezi de tahliye edilen okullar arasında yer alıyor. Yıkım çalışmasının yapılmadığı Gazisomanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dron ile havadan görüntülendi. Sultangazi’de bulunan Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi’nde ise bazı pencerelerin söküldüğü ancak yıkım çalışması başlatılmadığı öğrenildi.

3 OKUL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bahçelievler’de bulunan Mustafa Kemal İlkokulu, Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu ve Hürriyet İlkokulu’nda da herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görüldü. 3 okul da havadan görüntülendi.

BEYOĞLU’NDA TAHLİYE EDİLEN OKULLARDAKİ SON DURUM

Beyoğlu’nda bulunan Lütfü Banat İlkokulu ve Lütfü Banat Ortaokulu’nda eşyaların tahliyesine devam ediliyor. Kolilenen eşyalar teker teker çıkarılıyor. Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi ve Yıldız Ertem Anaokulu’nda ise çalışma yapılmadığı görüldü.

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